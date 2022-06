10 Colunas Decoradas Para Dar Um Toque Especial Aos Seus Espaços

Se você gostou do efeito do revestimento com pedra, temos uma dica: quanto mais rústico for o seu aspecto, mais natural seu ambiente vai ficar. O projeto a cima utilizou as pedras em mais elementos do que as colunas, criando nichos para a televisão e armário.

Gostou das pedras? Confira 15 ideias para decorar sua parede com pedras!