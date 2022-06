Prática E Econômica: Você Precisa Ver Esta Casa

Hoje no homify vamos visitar um projeto arquitetônico que pode te servir de inspiração na hora de construir a sua casa, graças a soluções simples, práticas e econômicas do sistema modular desenvolvido pelos arquitetos do estúdio Greenpods. O ponto alto do projeto, cuja imagens você pode conferir a seguir, é a harmônica conciliação entre forma e função, além de introduzir ideias estratégicas de baixo custo – aproximadamente R$140.000,00 construída.

Esta estrutura oferece, em seus 50 m², o espaço perfeito para uma pequena casa de estética moderna. Apesar do tamanho, a residência se mostra ampla e sempre bem iluminada. Venha ver do que estamos falando!