Uma casa simples e bonita que cabe no seu bolso!

Apesar do exterior simples e de arquitetura tradicional, no interior a decoração e mobiliário são bastante modernos. Esta sala parece confortável, vale a pena destacar que sua iluminação é ótima, já que a luz natural entra pelas janelas das várias fachadas. Como dissemos anteriormente, o interior pode ser decorado de acordo com o seu gosto.

Aqui domina o mobiliário contemporâneo, de tons neutros como branco e bege. Para a decoração optou-se por criar alguns contrastes com um rosa suave, dando a sala de estar um toque delicado.