Decoração De Apartamento Pequeno: Confira Esse Exemplo de 48m2

Cada vez é mais difícil encontrar um bom apartamento na cidade. A população aumentando, as construções multiplicando e, de forma proporcionalmente inversa, as áreas das habitações diminuindo. A típica moradia urbana é, ainda que cheia de graça, construída em poucos metros quadrados e evidência um conflito entre a necessidade de integrar uma série de mobílias e infraestruturas essenciais.

Hoje vamos apreciar um trabalho de design de interiores capaz de resolver os desafios colocados por uma construção pequena, por meio de soluções inovadoras. Recorrendo a materiais simples e medidas inteligentes foi possível transformar meia dúzia de paredes em um lar confortável e acolhedor.

O projeto foi desenvolvido pelo atelier Your Project, em Capatob, na Rússia. A equipe é especializada em remodelação e recuperação de ambientes interiores, procurando o equilíbrio entre o tradicional e o moderno. No entanto, você verá o apartamento todo decorado e com um mobiliário funcional. Inspire-se!