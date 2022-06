Aconchegante: Você Precisa Ver A Decoração Dessa Moderna Casa No Campo

No interior da casa, as áreas sociais, como cozinha, sala de jantar e sala de estar, apresentam-se equilibradas na distribuição, tendo como fatores de harmonização o branco do mobiliário e a abundância de luz natural. Espaços modernos por excelência, contam com piso e móveis em madeira clara, mas com toques de cor vibrante, como as cadeiras da mesa de jantar.