As 21 fotos sobre esta remodelação te deixarão pasmo (a) com as mudanças

Quando pensamos em reformas, logo o que nos vêm à cabeça são casas envelhecidas que precisam de uma urgente revitalização. No entanto, nem sempre é assim. Uma reforma pode partir apenas do desejo de mudança que uma família expõe ao comprar um imóvel usado, conta com a chegada de novos moradores e outras situações específicas.

O projeto de reforma que traremos hoje, não exibe cômodos deteriorados ou tampouco feios. Trata-se apenas da preferência de uma nova família que habitará a residência. A mudança traz remodelações de espaços, redecoração e mudança de estilos quanto às preferências. O que era antes excessivo em objetos, passou a contar com cenários mais limpos, leves e elegantes.

Siga conosco pelas imagens abaixo e dê a sua opinião sobre as novas preferências do lar. Temos a certeza de que esta dúvida ocorrerá em muitos dos espaços que você visitar. No entanto, vale a pena conferir cada mudança e decidir se você concorda ou não com as mudanças.

Aproveite e inspire-se!