Como fazer um jardim tropical?

Os jardins são a maneira que os homens encontraram para se reconectar com a natureza na vida moderna e urbana. Os jardins podem ser de muitos tipos, desde os jardins geométricos com pouca abundância e muito espaço livre, conhecidos na França e outros países europeus, até os mais parecidos com a natureza nativa. Enquanto esses jardins europeus perpetuam a ideia do domínio do homem sobre a natureza, através da domesticação do universo botânico em formas humanas matemáticas, há outros tipo de jardim, como o tropical, que procura o oposto: encontrar a natureza em um estado mais natural.

O jardim tropical predominantemente pretende se assemelhar às matas tropicais e suas espécimes típicas, com folhagem exuberante e imensa variedade. A mata tropical tem uma aparência exótica, e por seu clima cálido e úmido tem abundância na diversidade de espécimes, assim como tipos de folhagem, flores e frutos.

Esse nicho botânico é normalmente encontrado em lugares por todo o mundo, pertencentes à faixa de clima tropical. Espalhados por todos continentes, podemos encontrar essa flora semelhante em muitos lugares: no sudeste da Ásia, no norte da Austrália, no Caribe, em algumas ilhas do Pacífico, na América Central e do Sul e África Equatorial.

Embora as plantas se desenvolvam bem no clima e localidade onde são nativas, podemos criar plantas de outros climas se nos atentarmos aos cuidados necessários de sol, rega, adubo e substratos. Se você tem uma casa no litoral, é mais fácil fazer esse tipo de jardim, pois as plantas necessitam bastante calor, sol e umidade por todo o ano.

Se você vive em um lugar mais frio é possível fazer um jardim tropical se a atenção às necessidades das plantas for grande. Há algumas espécimes tropicais que podem sobreviver em meio a temperaturas e condições não adequadas, porém, talvez seja importante trazer alguma delas para dentro de casa se o inverno não for ameno.