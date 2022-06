Como construir um jardim no banheiro: 7 ideias fabulosas!

Antigamente na decoração, não se dava muita atenção para a decoração do banheiros, os banheiros eram considerados apenas funcionais, e portanto era decorados como tal. Hoje em dia, este ambiente tem extrema importância na decoração da casa, e são considerados como um local de refúgio, para momentos de relaxamento e descanso. Tanto, que hoje este ambiente é o que mas recebe novas ideias para decoração, nos revestimentos e acessórios. Uma dessas novas propostas é o jardim de inverno na parte interna do banheiro.

A intenção do jardim de inverno no banheiro, é transformar esse ambiente um local revigorante, além de contribuir para a beleza do espaço. O jardim torna o banheiro mais agradável com uma maior sensação de amplitude, além do astral maravilhoso de todos os dias poder ter contato com o verde bem pertinho de você.

Existem variadas formas de construir um jardim no banheiro, é permitido utilizar a área externa e construir um adorável jardim de inverno, colocar um canteiro próximo a pia, para refrescar o ambiente, dentro do box, próximo a banheira, ou até mesmo verticalizar o jardim , montando um parede com folhagens, trazendo para o ambiente uma proximidade maior com a natureza e a sensação plena de aconchego e frescor.

Invista em um jardim para o seu banheiro e deixe ele ser a estrela da decoração. Confira neste artigo fabulosas ideias para decorar este ambiente!