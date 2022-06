13 coisas que você deve eliminar já da sua cozinha

Isso mesmo, xícaras. Logo de cara vamos argumentar que xícaras são peças úteis, e mais do que isso, carregam sempre uma história, pois ganhamos de presente ou compramos em uma viagem. No entanto, ter xícaras demais nos armários ocupam muito espaço, e com certeza existem algumas que ficam no fundo e nunca são utilizadas.

Não quer desapegar? Então apenas guarde em uma caixa, e com o tempo você pode revezar para renovar os ares.