Jovem casal remodelou o apê com pouco dinheiro e ficou genial

Hoje nós faremos uma visita que vai interessar muitos de nossos leitores, principalmente quem está afim de remodelar a casa gastando pouco. O pequeno apartamento deste livro de ideias se transformou da água para o vinho – foi de um lar sem graça e sem vida a um espaço cheio de energia e modernidade. Os arquitetos encarregados pelo projeto fazem parte do Estudio Ideas, que com muita criatividade conseguiram deixar seus clientes mais do que satisfeitos. E o melhor: no total a obra saiu em torno de 80.000 pesos mexicanos, o que dá aproximadamente R$12.250.

A seguir veremos a situação do apartamento antes da intervenção, bem como imagens do modelo 3D e, claro, fotos do resultado. Venha conosco e mate a curiosidade!