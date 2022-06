Decorando a sua casa no estilo mediterrâneo

O estilo mediterrâneo é inspirado, como o nome já diz, nas casas das culturas que ficam nas costas do Mar Mediterrâneo, como por exemplo a Grécia, a Itália, a França, a Espanha e os países do Norte da África. Essas culturas estão centradas na convivência com o mar e a natureza e, portanto, trazem esses elementos para dentro das casas.

Assim, as casas são geralmente brancas, pintadas com cal, ou com muita pedra. Imprescindível é a presença abundante da luz natural, que é proporcionada por janelas largas e desobstruídas. A paleta de cores prioriza os tons neutros para as paredes e para o teto, que muitas vezes apresenta vigas em madeira, sem falar dos tetos inclinados com telhas em terracota. Nos complementos, como mobiliário e objetos decorativos, a madeira tem grande importância, assim como as cores ligadas ao mar, como o azul, o verde e o cinza.

Mas, por estarem os países europeus situados próximos à costa do Norte da África, perto de países como Marrocos, Tunísia e Argélia, a cultura árabe encontra espaço na decoração, por meio de cores vibrantes e diferentes texturas, em almofadas, cortinas, estofados e mobiliário. Outra característica é o uso de ferro trabalhado, que pode aparecer em detalhes na sala de estar, na sala de jantar, na cozinha e no banheiro.

Lindo, limpo, descontraído e, ao mesmo tempo, sofisticado, o estilo mediterrâneo pode ser utilizado também nas cidades em uma bem-sucedida tentativa de trazer o ambiente litorâneo para dentro de casa. Descubra os principais elementos deste estilo de decoração e transforme a sua casa em um paraíso à beira-mar – mesmo sem mar!