Uma casinha de outro mundo!

O projeto que iremos mostrar hoje é realmente algo inovador e que não se vê todos os dias! A casa que nós da homify mostramos para vocês foi construída em um região remota de Joshua Tree, na Califórnia, este aliás é um projeto criado pelo artista americano Phillip K. Smith III, chamada de Lucid Stead.

Assinado pelos profissionais da Royale Projects: contemporary art, a ideia foi feita a partir de uma casa de madeira construída há 70 anos no alto do deserto na califórnia.

De forma super original, Philipp K deu vida para este experimento artístico tornando o que antes era um casebre abandonado em uma casinha muito diferente que reflete a beleza do deserto ao seu redor. Segundo o criador, o projeto foi batizado de Lucid Stead e seu objetivo era refletir sobre o ritmo da mudança do clima em Joshua Tree. A casa atua como um reflexo de luz e sombra que s reflete revelando as mudanças do deserto.