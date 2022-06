50 m²: uma pequena casa charmosa e aconchegante (com a planta)

Quando estamos procurando uma casa para passar as férias, geralmente o que queremos é um apartamento funcional e confortável. Mas também procuramos um local encantador cuja atmosfera e a decoração nos agrade e nos faça sentir muito bem. Isso significa que se você amou as fotos de uma moradia para passar as férias, você pode muito bem aproveitar as ideias para aplicar no seu lar.

O projeto, com curadoria dos arquitetos ClaraMasotti e NicolaTommaso Bettini, tem um toque romântico que faz qualquer pessoa se encantar. Ele foi recentemente renovado para receber hóspedes, mas poderia muito bem ser o lar de um casal. Siga-nos para uma visita guiada.