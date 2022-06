Academias perfeitas para sua casa

Naturalmente, a prática de exercícios físicos acarreta um aumento significativo da atividade respiratória e da transpiração corporal. Logo, recomenda-se o uso de espaços bem arejados e ventilados, com amplas aberturas. Neste projeto, de autoria de Reinach Mendonça Arquitetos Associados, a sala de ginástica, localizada no pavimento superior com ligação com a varanda, conta com amplas aberturas e vistas privilegiadas para a paisagem urbana.