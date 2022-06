8 ambientes repletos de textura!

Existem muitas técnicas disponíveis no mercado para texturizar paredes. Maneira interessante e inteligente de inovar a decoração do seu lar, a texturização está em alta. É possível criar o recurso com tinta ou mesmo elaborar painéis com gesso, tijolos, porcelana ou argamassa. Aplicar texturas acaba por ser uma alternativa criativa de fugir da parede tradicional além de deixar a sua casa com um estilo próprio e pessoal.

Com diversos materiais no mercado, existem inúmeras possibilidades de obter uma diversidade de efeitos que deixam as paredes da sua casa muito mais charmosas e estilosas. Confira a seleção de ambientes que utilizam-se desse método para ter ideias de como aplicar a textura e ter um resultado marcante na decoração do seu lar.