6 Salas de TV para sua casa

Home Theaters com surround system são um sonho de consumo nos dias de hoje. Afinal, evitar o estacionamento do shopping lotado e as filas da bilheteria do cinema é uma ideia tentadora. O intuito é relaxar e passar um tempo agradável entre casal, familiares e amigos na hora de apreciar um filme. A TV de plasma instalada no nicho feito de pastilhas douradas destaca o restante dos apetrechos para o som e vídeo nesse espaço super moderno e exuberante.