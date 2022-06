6 passos para ter um quarto vintage!

Para deixar o ambiente com um clima de museu e repleto de detalhes, preencha as paredes com quadros. As molduras podem seguir diferentes modelos e podem envolver ilustrações ou fotografias antigas. Uma dica para deixar o quarto mais íntimo é separar os álbuns de foto da família e selecionar aquelas imagens antigas. Principalmente, as que tiverem um toque divertido e inusitado. Se as fotografias não estiverem em bom estado, pode restaurá-las. É válido lembrar que as fotos em preto e branco podem compor ainda melhor um quarto vintage, como você pode ver neste quarto projetado pelo escritório Mia Arquitetura. Outra dica interessante é escolher molduras provençais ou as molduras lisas.