13 maneiras de renovar o piso de terraços – sem gastar muito

Uma boa decoração é aquela em que prevalece a harmonia entre todos os elementos que compõem o espaço, e isso se aplica a todos os ambientes da casa, incluindo os quintais, terraços jardins e varandas, onde os detalhes importam muito.

Os revestimentos têm grande protagonismo e o piso é um deles, já que com ele podemos imprimir ao ambiente o estilo que queremos. Para escolher o piso exterior, é preciso considerar vários fatores, pois eles devem ser mais resistentes ao calor e umidade.

Existe uma grande diversidade de materiais como a madeira, as pedras, os azulejos e as lajes de diferentes estilos. Cada um desses materiais têm características especiais que os fazem próprios para o exterior. No livro de ideias de hoje, te damos 13 opções sensacionais que te servirão como um guia para escolher qual melhor se adapta a seu estilo e necessidades.