Como evitar 7 erros que você provavelmente está cometendo em casa

Todos nós acabamos, vez ou outra, cometendo alguns erros na decoração ou escolha do mobiliário em casa. Naturalmente, com a correria cotidiana, ou frente aos novos apartamentos que são cada vez menores, não conseguimos chegar em boas soluções para garantir um melhor uso do nosso espaço. Mas não se preocupe, pois nestas horas sempre podemos contar com a ajuda dos profissionais do homify!

Hoje nós separamos 7 exemplos de erros super comuns, que você provavelmente está cometendo, mas ainda dá tempo de se salvar. Confira a seguir!