6 gazebos fascinantes para o jardim

Que tal acrescentar um quiosque metálico no seu jardim, para servir como área de lazer? Neste projeto, um gazebo de estrutura metálica e fechamento em vidro, proporciona aos moradores e convidados o prazer de desfrutar da atmosfera relaxante e do jardim, com vistas para o rio Guaíba, mas com extremo requinte e conforto.

