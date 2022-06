O banheiro é um dos cômodos da casa menos valorizado na hora da decoração. Normalmente, temos a impressão de que não há como variar no estilo ou incrementar esse espaço. Entretanto, por ser um lugar que faz parte da nossa rotina diária, deve ser decorado como qualquer outro ambiente: além de funcional, pode ser descontraído e alegre.

Uma maneira simples de manter essa área bem bonita é acrescentar cores no décor. Seja com tintura, papéis de parede, azulejos, pastilhas ou adesivos hidráulicos, uma tonalidade vibrante acaba por deixar um look pra cima e super despojado.

Aproveite então as dicas que a homify traz para você nesse livro de ideias com 7 banheiros coloridos. Esses exemplos aconchegantes e acolhedores com certeza vai inspirar na hora de escolher o visual adequado para o estilo de banheiro ou lavabo do seu lar.