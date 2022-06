Dica de decoração: aposte na cor marrom

A madeira é a cor da terra e da madeira por excelência. Portanto, uma das formas de trazer a cor marrom para o ambiente construído é através do uso de revestimentos de madeira, seja no piso, nas paredes ou no teto. Neste projeto, além do forro de madeira, um painel em madeira nogueira americana, cria um ambiente sofisticado e aconchegante, com predomínio da cor marrom, que evocam a presença da natureza.