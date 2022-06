Décor romântico: velas para ornamentar

Com a chegada do inverno, as pessoas passam a valorizar mais os momentos desfrutados dentro de casa, em ambientes mais calorosos e intimistas, e a decoração da casa tende a valorizar as sensações que estimulam o bem estar e o conforto térmico. Claro, a lareira é o maior aliado na busca pela sensação de calor, mas existem também soluções mais simples e também efetivas para desfrutar dos prazeres do frio sem se descuidar do conforto e do requinte, como as velas, que trazem a presença mística do fogo, emanam calor e criam uma atmosfera intimista e romântica.

Neste artigo apresentamos ideias criativas de como decorar com velas e tornar sua casa mais charmosa e aconchegante neste inverno que se anuncia.