7 dicas para escolher o estofado correto do sofá!

Para escolher o modelo perfeito e se adapta ao seu ambiente, antes de tudo, deve-se pensar na utilidade. Por exemplo, sofás que serão utilizados em salas para assistir televisão precisam ser superconfortáveis. Modelos reclináveis ou com chaise longue, que possibilitam deitar o corpo de frente para a TV, também têm tudo a ver com essa proposta. Já modelos com design mais reto e espuma mais densa são ideais para ambientar salas de estar e fazer uma decoração, pensando mais no visual, do que nos conforto propriamente dito. Modelos vintage, combinam muito bem com apartamentos pequenos. O sofá em “L” é ideal para ambientes grandes e que precisam acomodar maior número de pessoas.

Pensando na durabilidade, deve-se pensar em optar por sofás com tecidos densos, firmes.Tenha em mente que a resistência de um tecido não é dada pelo seu peso nem pela sua espessura, mas sim pela trama dos fios. Tecidos mais firmes, com tramas fechadas, tem a tendência em ser mais duráveis. Já os tecidos com substancias sintéticas, tendem a ser mais fáceis de cuidar, pode -se limpar facilmente. Há diversos modelos para todos os gostos. Para escolher um bom sofá, lembre-se de avaliar se o tecido tem bons tratamentos anti-sol e anti-manchas. Opte ainda por sofás com capas removíveis, que poderá trocar, e lavar na máquina.