10 espaços externos para típicos churrascos e almoços brasileiros

Uma maneira de construir um espaço para almoço é ligá-lo ao jardim de casa. Eles podem ser totalmente ao ar livre, cobertos por plantas ou por uma pérgola.

A rusticidade e o cheiro do campo emanam de cada cantinho deste ambiente. As cadeiras de palha e madeira, a videira, as poltronas de jardim que permitem relaxar ao fundo e os muros de ladrilho, com aberturas de arco fazem do espaço, mágico!