Caixa de concreto esconde algo inesperado

A Casa LM, em uma definição simples, é uma caixa de concreto suspensa. O projeto tomou partido do relevo natural do terreno e criou um volume de concreto suspenso, apoiado em 6 colunas, que suspendem a casa do solo, preservando grande parte da vegetação existente no local e integrando a natureza ao projeto. A solução técnica e sustentável ainda garante maior permeabilidade do solo, contribuindo com a infiltração da água no solo.