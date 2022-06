Como organizar o hall de entrada

É mais do que sabido que os espelhos têm o dom de ampliar espaços, o que os tornam imprescindíveis em halls de entrada pequenos. Mas mesmo os grandes saem ganhando com um belo espelho, pois ele confere brilho e leveza ao espaço. Assim, escolha um que se harmonize com o estilo dominante da sua residência. Casas modernas pedem grandes espelhos redondos sem molduras, como o da imagem acima, enquanto casas mais clássicas ficam lindas com espelhos ovais com molduras trabalhadas. Mas a verdade é que formatos existem vários e, com certeza, um deles vai fazer seu coração pulsar mais forte. Lembre-se de que um espelho no hall de entrada também tem a louvável função de ajudar quem entra ou sai a conferir se a própria aparência está adequada. Portanto, é um objeto de toucador, mesmo no hall de entrada.