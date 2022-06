26 Ideias De Terraços Que Você Pode Construir Na Laje De Casa

O sonho de muitos e a melhor maneira de aproveitar ao máximo a laje ou cobertura de sua casa: sim, estamos falando sobre a construção de um fabuloso terraço. Não importa quão grande ou pequena sua casa seja, ou se você tem um orçamento gigante ou um pouco apertado, essas ideias que compartilhamos hoje certamente servirão de inspiração para que você dê o primeiro passo na construção de um novo terraço em sua casa.

Trata-se de uma coleção de imagens de terraços modernos, rústicos, minimalistas, entre outros. Para todos os gostos e toda metragem quadrada que você necessite! Com piso de pedra ou deck de madeira, banheira de hidromassagem ou sala de jantar, com pequenos arbustos ou canteiros inteiros… Todas as ideias mais preciosas e lindíssimas! Tome nota e inspire-se a realize seu sonho de construir um terraço especial.