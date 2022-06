TOP 5: Casas luxuosas e ideias de decoração

O nosso TOP 5 da semana passada foi extremamente popular, com muitas obras arquitetônicas e repleto de dicas de decoração esse artigo é pura inspiração. A casa de campo que vemos na imagem é simplesmente um verdadeiro sucesso. Há várias semanas essa casa tem se tornado um dos o projetos mais populares de todos os tempos em nosso homify Brasil. Construída no interior de São Paulo, a sua beleza rústica, sofisticada e casual têm chamado a tenção de todos os nosso leitores no site e em nossas redes sociais. Leia tudo sobre essa casa e inspire-se com esse belíssimo projeto colonial.

Leia mais