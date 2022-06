Apartamento elegante tem dicas indispensáveis para divisões de espaços

A iluminação mereceu cuidados especiais para proporcionar um belíssimo efeito na decoração. O painel da TV recebeu fitas LEDs em suas laterais, marcando levemente o tom azul nas margens da parede branca.

A iluminação natural é controlada com as cortinas elegantes em tom dourado. Centralizada no teto, uma grande luminária garante distribuição inteligente de luz para todos os cantos.