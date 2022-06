A casa de pedra mais linda já vista

Diferente da fachada frontal, a fachada posterior se abre para o jardim e para a paisagem natural. Um deck de madeira ao ar livre serve como uma extensão do living room. E, o volume retangular de madeira, que se sobressai do corpo do edifício principal, abriga a suíte principal.

Apesar da questão técnica, a escolha dos materiais também buscou alinhar a qualidade técnica e a qualidade estética com a sustentabilidade. As janelas são compostas de três camadas de vidro, que visam reduzir as perdas de calor e otimizar o desempenho térmico da edificação. Esta solução, aparentemente simples e quase imperceptível, reduz significativamente o consumo de energia e, claro, os custos com aquecimento.