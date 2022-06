Lar moderno tem fachada linda e área de lazer maravilhosa

A designer de interiores Iara Kílaris é a profissional que assinou o design do super projeto que vamos mostrar hoje. Construída na Região Metropolitana de Campinas, a casa fica em um terreno de esquina com 250 metros quadrados. O casal de proprietários, decidiram embarcar em um processo de reforma da propriedade em que vivem com os três filhos.

O objetivo da reforma era transformar a casa em um ambiente mais bem distribuído que tivesse um design que refletisse um estilo contemporâneo e moderno.

Ao ser convidada para assinar esse ousado projeto, Iara Kílaris decidiu repaginar todo o exterior e elevar os ambientes interiores por completo, tornando a residência, um lar ultramoderno, com uma decoração vibrante e atual. Assim como o título, as imagens valem muito mais do que palavras… veja!