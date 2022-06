Este apartamento cearense tem a decoração mais incrível e original que você verá hoje

Começamos nossa visita já admirando o hall de entrada. As cores vibrantes da mesa de apoio e do piso fazem o espaço ficar mais alegre e vibrante. O amplo espelho ao fundo e as cores brancas nas paredes refletem a iluminação e dão sensação de maior profundidade. A porta com design moderno em detalhes sinuosos é um espetáculo à parte.