Apartamento Pequeno e Simples: Mas Muito Acolhedor!

Antes de passarmos ao resto do studio, vamos dar um passo para trás e dar uma espiada no hall de entrada. O aconchego da casa já começa aqui, com suas paredes revestidas de madeira clara e até um nicho com almofada, em que se pode aguardar alguém para sair. Repare que mesmo os rodapés são de madeira, contrastando com as paredes pintadas de branco.