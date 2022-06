13 jardins zen perfeitos para relaxar casa

Um jardim zen é o espaço perfeito para quem busca um espaço de contemplação e meditação em casa. Fácil de ser decorado em tamanhos pequenos ou grandes, este tipo de jardim traz conforto para corpo e mente, auxiliando as pessoas a se desconectarem com o estresse do dia a dia.

Também conhecido como jardim japonês, a decoração deste estilo de jardinagem e paisagismo conta com elementos-chaves, como areia, pedras, água e ancinho. Cada um destes elementos tem uma representação importante que atenta sobre a relação do homem com o mundo e o meio ambiente.

A água, por exemplo, tem o papel de representar a fluidez nos acontecimentos da vida, as pedras, a permanência e mutalidade, o ancinho pode desenhar ondas sobre a areia, trazendo a forma da água para o cenário. Todos estes elementos juntos transmitem relaxamento, paz e harmonia.

Abaixo, trouxemos 13 imagens de jardins zen em diferentes estilos com boas ideias decorativas para o seu quintal. Aproveite bem cada sugestão, anote as que mais gostar e inspire-se para ter seu próprio jardim zen!