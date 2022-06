21 jardins com piscina que te inspirarão a deixar o seu mais lindo

Nessa galeria de fotos você vai conferir uma coleção de ideias geniais para projetar o seu jardim de maneira fantástica, aproveitando os recursos que você já tem. Ideias que, com a ajuda dos profissionais homify, o inspirarão a remodelar o espaço exterior da sua casa. Estas 21 ideais são rústicas, minimalistas, sofisticadas – de todos os estilos – e sempre atuais!

Não será necessário sofrer muito para decidir se prefere um jardim com cozinha gourmet, gramado ou apenas um espaço aberto. O ponto-chave é aproveitar as ideias que mais chamarem a atenção em cada foto e fazer a sua própria coleção em um album na nossa galeria aqui dentro da plataforma.

Cada detalhe e elemento pode servir como inspiração perfeita para o seu jardim. Mas lembre-se que você não está sozinho (a), entre sempre em contato com os profissionais homify para que suas ideias saiam do papel. Agora sim: inspire-se com estas 21 ideias de jardim. Vamos lá?