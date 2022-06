11 Pergolados Maravilhosos Para Decorar A Entrada Da Casa

Você pode construir um pergolado de maneira mais fácil do que imagina. Para isso, você vai precisar de:

- 4 colunas; 2 vigas; 6 caibros; Perfis metálicos; Parafusos com arruela ou autobrocantes; Argamassa; Impermeabilizante; Cascalho; Furadeira e Parafusadeira; Nível; Serra Circular; Cavadeira; Trena; Pincel; Lixas; Chave de Boca; Luva, capacete e óculos de proteção.

Antes de montar o pergolado, faça um rascunho do projeto para se atentar aos detalhes e garanta que o local esteja limpo e nivelado.

Comece lixando as madeiras até que fiquem uniformes e aplique o impermeabilizante. Enquanto as madeiras secam, demarque os locais onde serão instaladas as colunas. Considere o melhor horário de sombra conforme a área escolhida. Use a escavadeira e faça buracos de 60 cm de profundidade. Prepare a argamassa e adicione aos buracos. Após isso, firme as colunas nos buracos e utilize cascalhos para firmar as colunas. Garanta que as colunas estejam retas e aguarde a secagem total até retomar a obra.

Utilize as vigas conforme as medidas escolhidas e fixe elas sobre as colunas utilizando um perfil metálico em T . Posicione os caibros sobre as vigas e fixe-os com perfil metálico em L .Por fim, instale a cobertura escolhida, que poderá ser palha, bambu, vidro ou policarbonato.

O resultado será ótimo e elegante para o seu lar. E, claro, conte com a orientação de bons profissionais para um melhor resultado.