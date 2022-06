8 ideias que vão deixar a entrada da sua casa maravilhosa!

Antes de mais nada é importante definir o local da entrada de sua casa, onde será a localização da fachada, para que não aconteça nenhuma confusão no projeto da moradia, especialmente no que diz respeito aos materiais e cores. Se você, por exemplo, tem uma cerca ou muro que cobrem a fachada não é um problema, mas o muro ou cerca, a entrada de pedestres e a entrada de automóveis, devem estar bem definidas e com boa iluminação.

Neste livro de ideias, vamos mostrar oito ideias que vão deixar este pedacinho de sua habitação mais charmoso. Lembre-se: a entrada é o cartão de visitas do seu lar.