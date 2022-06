Hoje vamos conhecer um apartamento brasileiro que é um escândalo de lindo e espaçoso. Cada ambiente recebeu de forma graciosa o mobiliário embutido nas paredes, além dos eletrodomésticos também fixados nos armários.

O apartamento foi remodelado de acordo com o perfil da família, pois se trata de um ambiente com mais de 20 anos e que nunca tinha sofrido uma reforma. Não temos as imagens do antes, mas você verá um espaço acolhedor, intimista e muito agradável.

Reunimos 18 imagens para você saborear cada detalhe da decoração e deixar se inspirar pelo trabalho feito pelo escritório Kosh Arquitetura & Interiores, localizado em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Bora conferir!