13 fantásticas ideias para cobrir com pedra a fachada de sua casa

Madeira, pedra, vidro, vegetação. Toda uma diversidade de materiais – e de natureza – que resulta numa composição harmoniosa devido à combinação de cores que foi utilizada.

Nesta fachada, há duas classes de pedra com cores diferentes. A pedra lisa da parede que conforma um marco tem um tom areia que combina na perfeição com a cor da madeira do piso e do painel vertical. O contraste surge no tom frio de cinza que veste a parede da frente.