Como escolher o tapete ideal para a sala

Na decoração de uma sala de estar, de uma sala de jantar ou até mesmo de um quarto, o tapete é um elemento indispensável. Esta peça tem tanto um papel decorativo, quanto um papel funcional na composição dos ambientes de uma casa. Os tapetes têm a capacidade de aquecer os espaços, assim como trazer um toque charmoso para a decoração do local através de suas texturas, cores ou formatos.

É importante ter em mente que este acessório é a última coisa que se deve escolher quando se está decorando uma sala, tendo em vista que os móveis são as peças que vão dar as regras no lugar. No caso de já ter um tapete definido, deve-se começar a partir dele, de forma a voltar a atenção para a cartela de cores. Os tapetes podem funcionar muito bem em qualquer piso, seja ele de pedra fria ou de madeira.

O tamanho da sala deve ser um importante quesito na hora de definir as cores do tapete escolhido. Os matizes escuros atuam de forma a comprimir o espaço. Funcionam bem em uma sala ampla e arejada. Os tapetes com muitas cores atuam bem próximos a sofás em cores neutras e paredes em branco, cinza ou bege.

Podemos encontrar uma gama de opções disponíveis, por isso escolher o tapete ideal para a sua casa pode ser um desafio grande. Por esta razão, selecionamos alguns passos e itens importantes a serem levados em conta na hora de escolher a peça correta. Fique por dentro das dicas e faça a escolha certa para a sua casa!