14 melhorias que podem ser feitas em casa sem dor de cabeça e alvará

Ao mudar as cores dos ambientes de nossa casa, podemos transformar espaços simplesmente com uma lata de tinta. Uma opção clássica, boa e barata para causar uma impressão completamente nova, reformular espaços, mudar o estilo do seu lar e fazer realmente a diferença. Para este tipo de tarefa, basta escolher a cor que mais tem a ver com você e com o tipo de ambiente escolhido.