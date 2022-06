Ideias para uma brinquedoteca em casa

Mesmo que as crianças tenham permissão para brincar sem restrições, depois da diversão será necessário reorganizar toda a bagunça. Assim, estante, armários, prateleiras e gavetas extras são essenciais para manter o ambiente arrumado. As próprias crianças devem saber que ha um lugar para cada coisa, deixando a brinquedoteca em ordem depois que o período de farra terminou. Inclusive, enquanto estão se divertindo, é necessário que determinados passatempos tenham espaço adequados. Ou seja, para colorir, uma mesa com cadeiras acaba por ser um móvel super útil. Na hora de assistir televisão, as cadeiras podem ser reaproveitadas. Mesmo um tapete fotinho pode ser o cantinho ideal para a galera se reunir para ver um filme ou desenhos.