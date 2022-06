10 ideias para deixar sua cozinha moderna e organizada

Às vezes, usar a criatividade é suficiente. Ainda mais se ela resolve incluir cor no projeto da cozinha. No exemplo da imagem acima, a cozinha não é muito grande, mas ganhou muito espaço ao se optar por uma ilha central com bancada para refeições, complementada por uma área de trabalho com armários e prateleiras marcados pelo jogo de cores, como preto, branco e amarelo. Note que essas peças todas são flutuantes, o que dá leveza ao espaço. A madeira da ilha e da bancada de trabalho, por sua vez, traz aconchego e contrasta delicadamente com as peças coloridas. Um detalhe delicioso: as banquetas com estrutura de metal colorida e assento em madeira imitam botões de roupa. Não é uma graça?