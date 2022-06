7 cozinhas pequenas para ver antes de reformar a sua

As cozinhas estreitas e compridas geralmente são pequenas e difíceis de otimizar. Mas isso só acontece porque não se tenta explorar todas as suas possibilidades. A cozinha da imagem acima teve a sua área de trabalho toda montada em uma das paredes laterais, com gabinetes, armários e eletrodomésticos embutidos. Esse mobiliário em branco ganhou o reforço da parede pintada de amarelo, do painel sobre a pia em madeira e do piso no mesmo material, o que tornou o espaço mais amplo, luminoso e aconchegante. Além disso, uma bancada de refeições em madeira no lado oposto criou um pequeno espaço de convivência.