8 materiais que vão dar uma aparência impressionante a sua casa

Quando homify comenta que a decoração é baseada no uso do cimento, muitas pessoas pensam que estamos falando apenas do piso e das paredes, mas hoje o cimento também é usado para construir móveis e acessórios e têm um papel importante do ponto de vista decorativo.

Você pode usá-lo para criar belas paredes com um acabamento rústico, natural, você também pode criar uma elegante escadaria com degraus de concreto semi suspensos para dar um toque moderno e criativo ou uma bancada para cozinhar.