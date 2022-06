Jardins espetaculares dentro de casa

Para concluir, neste projeto a criatividade superou a falta de espaço. Situado na lateral do terreno, o jardim priorizou o espaço para criar um pequeno lago com peixes e um deck de madeira, enquanto as paredes foram revestidas com vegetação. A solução resultou em um jardim exuberante e muito aconchegante.

Para obter mais informações sobre projetos paisagísticos, visite nossa seção de jardins.