Casinha rústica em Pernambuco vai te fazer querer mudar para a praia

Para complementar a beleza dos espaços um cuidadoso trabalho de paisagismo preencheu os vazios do terreno, uma combinação perfeita entre o azul do céu e da piscina e o verde do gramado. A sensação de férias é eminente! Além disso, a arquiteta também pensou na funcionalidade e sustentabilidade, garantido que os proprietários tivessem uma baixa manutenção e causassem pouco dano ambiental.