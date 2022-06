Casa na mata atlântica revela vida tropical

Construída em meio a serra da mata atlântica em um condomínio privado na cidade de Guarujá, litoral paulista essa residência assinada pelo escritório Jacobsen Arquitetura é um exemplo de beleza arquitetônica com traços orgânicos e naturais.

Batizada como Casa AMB, a estrutura metálica possui uma vista deslumbrante para o mar, localizada no morro da mata Atlântica. O declive do terreno, contém cinco pontos que tocam o solo sendo o alicerce da casa.

Com um formato único e ousado – os quartos ficam no piso superior onde o deck é utilizado como varanda, fazendo parte da área de lazer juntamente com a piscina. No piso, térreo há uma garagem e um hall que leva ao mezanino e à sala de estar.

O projeto da casa ganhou um pé direito duplo, o que realça a dimensão dos espaços. Essa casa foi construída em um terreno de 1.310m² onde a área construída é de 810.0 m². A sua beleza exótica e singular, chama a atenção, veja!