13 ideias brilhantes para iluminar o teto da sua casa

É muito importante se planejar a iluminação. Isso significa considerar, entre outras coisas, o tamanho do ambiente e as atividades que serão realizadas nele. Um espaço muito amplo exige uma variedade de soluções de iluminação dos três tipos. No caso de uma sala de estar moderna como esta da imagem acima, uma linha de luzes embutidas no teto combinada com várias luzes de piso pode dar um bom balanço.